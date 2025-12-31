Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 12 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 12 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 12 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...