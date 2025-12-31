Habertürk
        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 60 bin TL kazanan numaralar açıklandı! Milli Piyango 60 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 60 bin TL kazanan numaralar açıklandı

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 60 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango 60 bin TL kazandıran numaralar ne oldu? İşte 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 60 bin TL kazandıran numaralar.

        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 21:28 Güncelleme: 01.01.2026 - 01:25
        1

        Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 60 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 60 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 60 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 60 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO 60 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        0376326 0416447 0551679 0637285 0661640 0781786 0794742 0905108 0917649 1140508
        1176538 1267315 1272929 1289522 1536112 1556087 1596956 1763679 2007251 2026740
        2041050 2106083 2171611 2203309 2691815 2738719 3227264 3228544 3232578 3501110
        3594869 3610259 3611578 3649857 3682693 3755991 3869940 3934750 3950250 4049252
        4212741 4416568 4689328 4907242 4933271 5167797 5219759 5346083 5481115 5518110
        5612327 5766626 5833520 5868816 5898175 5978940 5997623 6003640 6018481 6057672
        6067636 6224443 6504730 6509161 6557856 6637332 6877766 6962114 7012670 7342906
        7404419 7497078 7697322 7727902 7782687 8017797 8087242 8193456 8202185 8248334
        8273464 8318757 8405392 8533485 8616011 8759330 8837273 8840928 8908238 8934842
        9100935 9345751 9377701 9423567 9467694 9759590 9776235 9802925 9871050 9971604
        3

        Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

        Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

        Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı.

        5

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2026 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

