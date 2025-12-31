Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 8 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 8 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?" İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 01.01.2026 - 01:25
        1

        Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde 8 bin TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu yılki yılbaşı ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 8 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 8 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO 8 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        00623 01104 02313 05348 07528 07830 08485 13480 13661 14884
        16307 17339 17520 18465 19981 23114 27549 30564 31326 37905
        38527 40006 40925 42155 45600 46534 49789 50431 50486 52869
        56207 56792 56976 57189 58474 58950 59296 59696 60967 61691
        61963 64039 64858 67011 71341 71631 77467 78616 79715 82222
        82776 82884 83528 84020 84888 94455 96786 97164 98301 98768
        3

        Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

        Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

        Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

        Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı.

        5

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2026 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

