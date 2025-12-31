Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle... Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, bu yıl toplamda ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi , amorti ve tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, "800 milyon TL yılbaşı çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...