Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle ekranı! 800 milyon TL yılbaşı çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 800 TL, yarım 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL şeklinde satışı yapıldı. Yılbaşı bileti alanlar, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin canlı olarak yakından takip edecek. Peki, "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, hangi kanalda?" İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle ekranı...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle... Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, bu yıl toplamda ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi , amorti ve tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, "800 milyon TL yılbaşı çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba günü canlı olarak gerçekleşecek. .
2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılacak olan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 800 milyon TL olarak açıklandı.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ TABLOSU