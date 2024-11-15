Her sene yapılan Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu sene de gerçekleşecek. 31 Aralık günü büyük ikramiyeyi kazanmak için milyonlarca vatandaş şansını deneyecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi kaçta başlıyor, bu seneki büyük ikramiye ne kadar? İşte, detaylar...