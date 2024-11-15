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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman saat kaçta, büyük ikramiye ne kadar, bilet fiyatları ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tüm detayları netleşti. Her sene geleneksel olarak yapılan çekilişe yine milyonlarca vatandaş katılacak ve büyük ikramiye için heyecanlı yarış başlayacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve ikramiye ne kadar? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:53
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        1

        Her sene yapılan Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu sene de gerçekleşecek. 31 Aralık günü büyük ikramiyeyi kazanmak için milyonlarca vatandaş şansını deneyecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi kaçta başlıyor, bu seneki büyük ikramiye ne kadar? İşte, detaylar...

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

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