Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Artık bir yeni yıl geleneği olan Milli Piyango'da bu sene büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi için geri sayım başladı. Bu sene tam 600 milyon TL olarak açıklanan ikramiye için biletlerin satışı devam ediyor. 31 Aralık günü milyonlarca vatandaş ödül kazanmak için çekilişi takip edecek. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hakkında tüm detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.