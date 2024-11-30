Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi için geri sayım başladı. Bu sene tam 600 milyon TL olarak açıklanan ikramiye için biletlerin satışı devam ediyor. 31 Aralık günü milyonlarca vatandaş ödül kazanmak için çekilişi takip edecek. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hakkında tüm detaylar...