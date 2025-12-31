Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12 bin TL kazanan numaralar açıklandı!
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 12 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango 12 bin TL kazandıran numaralar ne oldu? İşte 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12 bin TL kazandıran numaralar.
MİLLİ PİYANGO 12 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.
Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2026 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.