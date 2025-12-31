MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye dağıtım tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.