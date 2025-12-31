Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 Aralık 2025 Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste sorgulama ekranı
Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları heyecanlı bekleyişle beraber anbean takip ediliyor. Aldıkları çeyrek, yarım ve tam bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, MPİ ekranında bilet sorgulamalarına başladı. 2026 yılına milyoner olma hayaliyle giren vatandaşlar MPİ sonuç sorgulama ekranı ve online bilet sorgulama sayfasından takip ediyor. Peki, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları açıklandı mı, tamamı ne zaman açıklanacak, büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte MPİ 2025 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste...
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları için heyecanlı anlar yaşanıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor. Tam, yarım, çeyrek bilet alanlar şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isterken ‘’ 31 Aralık Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, MPİ Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba bu akşam saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.
Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, millipiyangoonline resmi sitesi ile haberturk.com.tr üzerinden MPİ bilet sorgulama ekranı aracılığıyla hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilebiliyor. 2026 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık akşamı noter denetiminde gerçekleştirilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra biletinizde yer alan numaraları sorgulama ekranına girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı hemen öğrenebilirsiniz.
Çekilişin ardından ikramiye çıkan numaralar, liste halinde haberturk.com.tr'de yayınlanacak. Tamamı dağıtım garantili olan 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar da bu listede yer alacak.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz;
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye dağıtım tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.