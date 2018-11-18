Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Rustem Berisha ve Moldova Savunma Bakanı Eugenie Sturza ile birer görüşme gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre Bakan Akar, ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'la görüştü. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'la olan görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar tarafından muhatabına, ABD'nin PKK'dan hiç bir farkı olmayan terör örgütü YPG ile olan işbirliğinden duyulan rahatsızlık ile bu işbirliğinin sonlandırılması konusundaki beklentimiz tekraren ifade edilmiştir" denildi.

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