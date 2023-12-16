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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik ve Müfettişliklerine atamalar yapıldı! İşte Resmi Gazete Kararı ile bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları

        Milli Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik ve Müfettişliklerine atamalar yapıldı! İşte bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları

        Atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı. Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Milli Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik ve Müfettişliklerine yapılan atamalar...

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        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:51
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma işlemleri yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik ve Müfettişliklerine atamalar gerçekleştirildi. İşte Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları...

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        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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        GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji üyeliğine Doç. Dr. Nihan Hande Akçakaya atandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın görevden alındı.

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        Milli Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik ve Müfettişliklerine de atamalar yapıldı.

        BAŞMÜFETTİŞLİKLERİ ATAMALAR YAPILDI

        Buna göre, Başmüfettişliklere, Albay Şener Çakır, Albay Hüsnü Bilici, Albay Mehmet Ali Al, Albay Murat Yıldırım, Albay Ali Ulu, Albay Mustafa Toprak, Albay Salim Yıldırım, Albay Mustafa Çetiner, Albay Cafer Sadık Ağriş, Albay Bekir Uslu, Albay Oğuzhan Özmen ve Albay Mustafa Ümit Koca atandı.

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        MÜFETTİŞLİKLERDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

        Müfettişliklere ise Albay Murat Kılıç, Albay Meriç Sülü, Albay Hüseyin Cahit Cerik, Albay Hakan Hügül, Albay Erhan Özsoy, Albay İsmail İlker Bulut, Albay Erkan Gürcan, Albay Atılgan Yazıcıoğlu, Albay Fatih Kara, Albay Yücel Bilgin, Yarbay Metin Atmaca, Yarbay Mustafa Aşkın, Yarbay Ahmet Gökhan Aytek, Yarbay Çağlar Karaca, Binbaşı Ufuk Öztekin, Binbaşı İlker Kaya, Binbaşı Tahsin Arda Karabiber, Binbaşı Güzide Bilgin, Binbaşı Orkun Çelik, Binbaşı Mehmet Ali Ceren ve Binbaşı Erkan Mercan getirildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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