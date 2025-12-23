Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2026 MSÜ sınav ve başvuru tarihi

        MSÜ başvuru ve sınav tarihi: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman?

        Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday için 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sürecine ilişkin takvim netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan sınav programıyla birlikte MSÜ başvuru ve sınav tarihleri yeniden gündeme gelirken, adaylar başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na dair başvuru adımları, şartlar ve sonuç sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 20:19 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar için kritik süreç resmen başlıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte MSÜ başvuru tarihleri ve sınav günü belli olurken, askeri öğrenci adayları gözünü ocak ayında başlayacak başvurulara çevirdi. MSÜ sınavına kimler başvurabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır ve adayları hangi aşamalar bekliyor? İşte 2026 MSÜ sınavına dair tüm ayrıntılar…

        2

        2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.

        Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        3

        2026 MSÜ TAKVİMİ

        Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

        Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

        Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

        Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025

        MSÜ SINAVI HAKKINDA

        MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"