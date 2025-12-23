2026 yılında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar için kritik süreç resmen başlıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte MSÜ başvuru tarihleri ve sınav günü belli olurken, askeri öğrenci adayları gözünü ocak ayında başlayacak başvurulara çevirdi. MSÜ sınavına kimler başvurabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır ve adayları hangi aşamalar bekliyor? İşte 2026 MSÜ sınavına dair tüm ayrıntılar…