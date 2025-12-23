MSÜ başvuru ve sınav tarihi: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman?
Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday için 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sürecine ilişkin takvim netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan sınav programıyla birlikte MSÜ başvuru ve sınav tarihleri yeniden gündeme gelirken, adaylar başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na dair başvuru adımları, şartlar ve sonuç sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...
2026 yılında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar için kritik süreç resmen başlıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte MSÜ başvuru tarihleri ve sınav günü belli olurken, askeri öğrenci adayları gözünü ocak ayında başlayacak başvurulara çevirdi. MSÜ sınavına kimler başvurabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır ve adayları hangi aşamalar bekliyor? İşte 2026 MSÜ sınavına dair tüm ayrıntılar…
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
2026 MSÜ TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025
MSÜ SINAVI HAKKINDA
MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.