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        Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:28
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        Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun yarın Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.

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