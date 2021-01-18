Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, TED Spor Kulübünün kapalı kortlarında gerçekleştirilen turnuvada milli tenisçi Ergi Kırkın ikinci tura yükseldi.

Ergi Kırkın, dünya eski 33 numarası İtalyan raket Paolo Lorenzi'yi 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı. Kırkın'ın ikinci turdaki rakibi 1 numaralı seribaşı Daniel Elahi Galan ile Brezilyalı Joao Menezes arasındaki maçın kazananı olacak.

Altuğ Çelikbilek ise turnuvanın 7 numaralı seribaşı Slovak Jozef Kovalik'e 7-5, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Thiago Seyboth Wild, Mısırlı raket Mohamed Safwat'a 6-4 ve 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvaya erken veda ederken, turnuvanın 6 numaralı seribaşı olan 18 yaşındaki genç raket Lorenzo Musetti ise Danilo Petrovic'i 6-4, 7-6'lık setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.

Turnuvanın üçüncü gününde yarın milli tenisçi Cem İlkel ve 1 numaralı seribaşı Daniel Elahi Galan, korta çıkan isimler arasında olacak. Çiftler heyecanının da yarın başlayacağı organizasyonda, Sarp Ağabigün-Ergi Kırkın ikilisi de mücadele edecek.