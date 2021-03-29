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Naz Aydemir Akyol, Türk voleybolunun gelişimine değinerek "Son olarak Sistem9 Yeşilyurt Avrupa şampiyonu oldu. İnanılmaz genç bir ekip. Hem kız hem de erkek takımlarında aşağıdan çok sağlam Türk voleybolcular geliyor. Kendi alanımla ilgili konuşacak olursam kız voleybolcularımız inanılmaz iyiler. Artık yavaş yavaş forma bizim için zorlaşmaya başlayacak çünkü rekabet artacak. Rekabetin arttığı yerde de başarı gelecek. Bu başarılar, gelecekte gelecek başarıların habercisi." ifadelerini kullandı.

Türk voleybolunda çıtanın yükseldiğine dikkati çeken milli voleybolcu, "2012'de biz Londra Olimpiyat Oyunları'na sadece gitmek için sevinirken şimdi altın madalyayı kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Kendimize olimpiyat madalyası hedefi koyuyoruz. Bizler hedefi bu kadar yukarıya çıkarmışken aşağıdan gelen jenerasyonun da bizden aşağı kalır işler yapacağını düşünmüyorum. Bayrağı daha ileri taşıyacaklardır." diye konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ TÜRK VOLEYBOLUNU DAHA İLERİ GÖTÜREBİLMEK"

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından "Tarihin En İyi 100 Oyuncusu" listesine seçilen Naz Aydemir Akyol, tek hedeflerinin Türk voleybolunu daha ileriye taşımak olduğunu belirtti.

Listeye dahil edilmesinin kendisi ve ailesi için büyük gurur ve mutluluk olduğunu kaydeden tecrübeli voleybolcu, "Türk voleybolunu temsilen 3 kişi bu listede yer alabildiğimiz için çok mutluyuz. Türk voleybolunun aslında yıllar içerisinde ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi. Takım başarıları gelmediği sürece böyle bireysel ödüller almak çok da kolay değil. O yüzden hepimizin hedefi, Türk voleybolunu daha başarılı hale getirebilmek ve ileri taşıyabilmek için kulüp ve milli takımlarımızda var gücümüzle çalışmak. Bu sayede önümüzdeki listelerde genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de yer alabilir. Tek hedefimiz Türk voleybolunu daha ileri götürebilmek."

"HEM FİZİKSEL HEM DE MENTAL OLARAK YARI FİNAL MAÇLARINA HAZIR OLACAĞIZ"

Salgının hakim olduğu zor bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Naz Aydemir Akyol, Fenerbahçe Opet'in sezonunu şöyle değerlendirdi:

"Şikayet etmek çok doğru değil, hepimiz aynı şartlardaydık. Üç günde bir maç oynadık. Zaman zaman Kovid-19'a yakalanan arkadaşlarımız oldu. Ara vermek zorunda kaldık. Çabuk bir şekilde adapte olup maçları oynamak ve devam etmek zorundaydık. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini şanssız sebeplerle kaybettik. Hastalık sebebiyle antrenman yapamadık. İlk vaka çıktıktan sonra daha fazla kişiye bulaşmaması için kulüp yönetimimiz antrenman yapmama kararı aldı. Şimdi son düzlükteyiz. Ligde Eczacıbaşı VitrA ile yarı final oynayacağız. Üç maç üstünden iki maçı alan kazanacak. Bunun için de hazırlıklarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Ben de dahil hastalıktan çıkan oyuncularımız var. Toparlanma sürecindeyiz. Umarım hem fiziksel hem de mental olarak yarı final maçlarına hazır olacağız."

"UMARIM SENEYİ OLİMPİYAT KÜRSÜSÜYLE NOKTALARIZ"

Milli takım olarak zorlu bir fikstüre gireceklerini hatırlatan Naz Aydemir Akyol, "Bu kadar zorlu bir sezonun ardından Milletler Ligi'ni 'bubble' formatında oynayacağız. Üstüne bir ay sonra olimpiyatları 'bubble' formatında oynayacağız. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası olacak. Sevdiklerimizle tribünde göz kontağı kuramadan, çoluğumuzu çocuğumuzu, eşimizi, ailemizi göremeden geçireceğimiz çok kolay bir süreç olmayacak ama herkes aynı şeyleri yaşayacak. Fiziksel olarak güçlü kalmanın yanı sıra bu sene mental ve psikolojik olarak ayakta ve diri kalabilen takımların başarılı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Milli takımda görev yapan spor psikoloğu Seren Akıncı Özdurulmuş'un kendileri için büyük avantaj olduğunu da ifade eden Naz Aydemir Akyol, "Federasyonumuzun teknik ekiple birlikte bize sağladığı en önemli etkenlerden biri Seren abla. Onunla beraber umarım fiziksel ve mental olarak hepimiz ayakta kalır ve seneyi hem olimpiyat kürsüsüyle hem de Avrupa Şampiyonası'nda en son turnuvada kaçırdığımız altın madalyayla noktalarız." yorumunu yaptı.