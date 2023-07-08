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        Milli yüzücülerden, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında 1 altın 2 bronz madalya

        Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel altın, Kuzey Tunçelli ile 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı da bronz madalya kazandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 21:58
        Milli yüzücülerden 3 madalya!
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        Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya aldı.

        Böylece milli yüzücü Merve Tuncel şampiyonadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

        KUZEY TUNÇELLİ DE OLİMPİYAT B BARAJINI GEÇTİ

        Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.

        Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

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