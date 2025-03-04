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        Haberler Dünyadan Millie Bobby Brown'dan görünümünü eleştiren gazetecilere: Bu gazetecilik değil, zorbalık! - magazin haberleri

        Millie Bobby Brown'dan görünümünü eleştiren gazetecilere: Bu gazetecilik değil, zorbalık!

        Yaşından daha olgun bir görünüm sergilediği için eleştirilen 'Stranger Things' oyuncusu Millie Bobby Brown, hakkında çıkan haberlere ve o haberleri yazan gazetecilere isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:37
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        "Bu gazetecilik değil, zorbalık!"
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        'Stranger Things' dizisi yıldızı Millie Bobby Brown, yeni filmi 'The Electric State'in tanıtım turundaki görünümü nedeniyle kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarına ve gazetecilere yanıt verdi.

        Instagram'da yaklaşık üç dakikalık bir video yayınlanan Brown, 'Stranger Things'le tanınmaya başladığı 10 yaşından bu yana herkesin gözü önünde olduğunu söyledi. "Dünyanın önünde büyüdüm ve nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor" diyen 21 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Bunun yerine, sanki zamanda donup kalmam gerekiyormuş gibi, sanki Stranger Things'in birinci sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Görünmediğim için de artık hedef haline geldim" ifadesini kullandı.

        Millie Bobby Brown, 'Stranger Things' dizisiyle ünlendi

        Dizi sayesinde çocuk oyuncu olarak ünlenen Brown, görünüşüne odaklanan son dört haberin başlıklarını okudu ve bunları yazan gazetecilerin isimlerini verdi. Brown, "Bu gazetecilik değil, zorbalık!" nitelendirmesi yaptı.

        "Yetişkin yazarların zamanlarını benim yüzümü, vücudumu, tercihlerimi incelemekle geçirmeleri rahatsız edici ve bu makalelerin bazılarının kadınlar tarafından yazılmış olması durumu daha da kötüleştiriyor" diyen Brown, "Her zaman genç kadınları desteklemek ve yüceltmekten bahsediyoruz, ancak konu buna geldiğinde, tıklamalar için onları yerle bir etmek çok daha kolay görünüyor" eleştirisinde bulundu.

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        #millie bobby brown
        #stranger things
        #oyuncu
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