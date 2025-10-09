Milliler'de Bulgaristan maçı mesaisi!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak olan milli takımımız, müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Aday kadroda yer alan tüm oyuncular eksiksiz olarak çalışmaya katıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ön hazırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından sırasıyla rondo, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.