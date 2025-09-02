Milliler'de Gürcistan maçı hazırlığı!

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Futbol Milli Takımı, maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Isınma hareketlerinin ardından, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.