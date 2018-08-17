Millwall - Derby County maçı rakamları

İngiltere Championship maçında Millwall ile Derby County, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Millwall 2 puanla 16. sırada, Derby County 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Millwall son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Derby County son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 293 kodlu maçı oynayanlar; Millwall galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Derby County galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Millwall son haftadaki Aston Villa müsabasında 1-0 kazandı.

Derby County, Barnsley karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Millwall, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Derby County, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Derby County 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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