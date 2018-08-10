Milton Keynes Dons - Bury maçı ne zaman?

Milton Keynes Dons ve Bury, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Milton Keynes Dons 3 puanla 7. sırada, Bury 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Milton Keynes Dons, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bury, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 351 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Milton Keynes Dons kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Bury sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Milton Keynes Dons son hafta oynanan Shrewsbury Town maçında 0-1 kazandı.
Bury, AFC Wimbledon karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.
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