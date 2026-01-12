Milyarder Beyonce'nin babası: Kızım para hakkında hiç konuşmaz

Beyonce, 2025'i Forbes Dergisi'nin ünlü zenginler listesinde tamamladı. Ancak babası Mathew Knowles, ünlü şarkıcıyı motive eden şeyin para olmadığını söyledi.

1 milyar doları aşan servetiyle milyarderler kulübüne giren Beyonce hakkında Page Six'e konuşan Mathew Knowles; "Beyonce'nin para hakkında konuştuğunu hiç duymadım. Her zaman 'Hayranlarımı nasıl mutlu edebilirim? Yaptığım işte nasıl en iyisi olabilirim?' diye düşünüyor" dedi.

Mathew Knowles

44 yaşındaki ünlü şarkıcının babası sözlerine; "Parası, başarıyla geldi ama bu, asla onun hedefi olmadı. Ben onun bu yönünü çok seviyorum" cümlesini ekledi.

'The Renaissance' adlı dünya turnesi, 'Cowboy Carter' albüm konserleri ile çıkardığı içki ve saç bakım markaları, Beyonce'yi milyarderler listesine giren beşinci müzisyen yaptı. Şarkıcı; Bruce Springsteen, Rihanna, Taylor Swift ve eşi Jay-Z ile birlikte milyarderler kulübünün bir parçası olan müzisyenler arasına katıldı.

Mathew Knowles, listede yer aldığında kızını tebrik ettiğini ancak "Bu Beyonce değil. O böyle biri değil" diye tekrarladığını söyledi. "Onu motive eden şey en iyisi olmak. Onu motive eden şey hayranlarını mutlu etmek ve topluma da katkıda bulunmak" diye ekledi.