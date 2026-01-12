Habertürk
        Milyarder Beyonce'nin babası: Kızım para hakkında hiç konuşmaz

        Mathew Knowles, milyarderler kulübüne dâhil olan kızı Beyonce'nin paraya öncelik vermediğini belirtirken; "Beyonce'nin para hakkında konuştuğunu hiç duymadım" dedi

        Giriş: 12.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:15
        Para konuşmuyor ama para basıyor
        Beyonce, 2025'i Forbes Dergisi'nin ünlü zenginler listesinde tamamladı. Ancak babası Mathew Knowles, ünlü şarkıcıyı motive eden şeyin para olmadığını söyledi.

        1 milyar doları aşan servetiyle milyarderler kulübüne giren Beyonce hakkında Page Six'e konuşan Mathew Knowles; "Beyonce'nin para hakkında konuştuğunu hiç duymadım. Her zaman 'Hayranlarımı nasıl mutlu edebilirim? Yaptığım işte nasıl en iyisi olabilirim?' diye düşünüyor" dedi.

        Mathew Knowles
        Mathew Knowles

        44 yaşındaki ünlü şarkıcının babası sözlerine; "Parası, başarıyla geldi ama bu, asla onun hedefi olmadı. Ben onun bu yönünü çok seviyorum" cümlesini ekledi.

        'The Renaissance' adlı dünya turnesi, 'Cowboy Carter' albüm konserleri ile çıkardığı içki ve saç bakım markaları, Beyonce'yi milyarderler listesine giren beşinci müzisyen yaptı. Şarkıcı; Bruce Springsteen, Rihanna, Taylor Swift ve eşi Jay-Z ile birlikte milyarderler kulübünün bir parçası olan müzisyenler arasına katıldı.

        Mathew Knowles, listede yer aldığında kızını tebrik ettiğini ancak "Bu Beyonce değil. O böyle biri değil" diye tekrarladığını söyledi. "Onu motive eden şey en iyisi olmak. Onu motive eden şey hayranlarını mutlu etmek ve topluma da katkıda bulunmak" diye ekledi.

        Üç çocuk annesi Beyonce ve en büyük çocuğu Blue Ivy
        Üç çocuk annesi Beyonce ve en büyük çocuğu Blue Ivy

        74 yaşındaki iş insanı Mathew Knowles, Beyonce'nin şarkıcılıkta ilk çıkışı yaptığı ve tanındığı 'Destiny's Child' adlı müzik grubunun menajeriydi.

