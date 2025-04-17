Milyoner sayısı 2 ayda 115 bin arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içinde ve dışında yerleşik kişilerin sayısı 2025 yılı şubat ayı itibarıyla 2 milyon 123 bin 799 oldu. 2024 yılı sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan 1 milyon lira üzerinde paraya sahip mudi sayısı, iki ayda 115 bin 871 arttı.

Bu mudilerin toplam mevduatı da şubat sonu itibarıyla 15 trilyon 494 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Böylece mudi başına düşen ortalama mevduat, 7 milyon 295,8 bin lira oldu.

2024 yılı Aralık ayında 14 trilyon 786 milyar 648 milyon lira seviyesinde bulunan söz konusu mudilerin toplam mevduatı, yıl sonuna göre 708 milyar 125 milyon liralık artış kaydetti.

Şubatta 1 milyon lira veya üzerinde parası olan yurt içi yerleşik mudilerin mevduatlarının 9 trilyon 764 milyar 676 milyon lirası yerel para cinsi, 3 trilyon 721 milyar 832 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 870 milyar 235 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

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Böylece yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı 14 trilyon 356 milyar 744 milyona ulaştı.

Yurt içinde yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat da 7 milyon 402,7 bin lira olarak hesaplandı.