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        Haberler Ekonomi Para Milyoner sayısı 2 ayda 115 bin arttı - Para Haberleri

        Milyoner sayısı 2 ayda 115 bin arttı

        Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı şubat ayında 2024 sonuna göre 115 bin 871 artarken, toplam mevduatlar ise 15 trilyon 494 milyar 773 milyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:09
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        Milyoner sayısı 2 ayda 115 bin arttı
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içinde ve dışında yerleşik kişilerin sayısı 2025 yılı şubat ayı itibarıyla 2 milyon 123 bin 799 oldu. 2024 yılı sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan 1 milyon lira üzerinde paraya sahip mudi sayısı, iki ayda 115 bin 871 arttı.

        Bu mudilerin toplam mevduatı da şubat sonu itibarıyla 15 trilyon 494 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Böylece mudi başına düşen ortalama mevduat, 7 milyon 295,8 bin lira oldu.

        2024 yılı Aralık ayında 14 trilyon 786 milyar 648 milyon lira seviyesinde bulunan söz konusu mudilerin toplam mevduatı, yıl sonuna göre 708 milyar 125 milyon liralık artış kaydetti.

        Şubatta 1 milyon lira veya üzerinde parası olan yurt içi yerleşik mudilerin mevduatlarının 9 trilyon 764 milyar 676 milyon lirası yerel para cinsi, 3 trilyon 721 milyar 832 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 870 milyar 235 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

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        Böylece yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı 14 trilyon 356 milyar 744 milyona ulaştı.

        Yurt içinde yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat da 7 milyon 402,7 bin lira olarak hesaplandı.

        BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı şubat itibarıyla 184 bin 400'e yükseldi. Söz konusu mudilerin sayısı aralık ayına göre 5 bin 406 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 23 milyar 704 milyon lira artış kaydetti.

        Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 404 milyar 547 milyon lirası yerel para, 699 milyar 75 milyon lirası yabancı para ve 34 milyar 407 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

        Böylece yurt dışı yerleşik mudilerin toplam mevduatı 1 trilyon 138 milyar 29 milyon lira oldu.

        Yurt dışında yerleşik söz konusu mudi başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 171,5 bin lira olarak hesaplandı.

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