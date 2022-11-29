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Haberler Magazin Mine Kılıç 'Çakallarla Dans 6'daki 'Anna Karenina' rolüne böyle hazırlandı - Magazin haberleri
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Mine Kılıç 'Çakallarla Dans 6'daki rolüne böyle hazırlandı

'Çakallarla Dans 6' filminin oyuncu kadrosunda yer alan ve 'Anna Karenina' karakterini canlandıran Mine Kılıç, filmin çekimleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Aksan konusunda rolüne hazırlanırken biraz zorlandığını söyleyen Kılıç, "Muğla’da Akyaka da gelen tatilcilerle arkadaş oldum ve yardım istedim" dedi

Mine Kılıç 'Çakallarla Dans 6'daki 'Anna Karenina' rolüne böyle hazırlandı - Magazin haberleri
Rolüne böyle hazırlandı
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HABERTURK.COM

Çekimleri İstanbul, Bodrum ve Kos Adası'nda gerçekleştirilen 'Çakallarla Dans 6'nın oyuncu kadrosunda yer alan Mine Kılıç, filmde 'Anna Karenina'yı canlandırdı. Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, 2 Aralık'ta seyirciyle buluşacak olan filmde yer almaktan mutlu olduğunu belirten Kılıç, samimi açıklamalarda bulundu.

Mine Kılıç, "Türk dizi sektöründe dram oynamaktan ve hep üst üste gelen aynı kötücül karakterlerden biraz sıtkımın sıyrıldığı dönemde 'Komedi yok mu?' dediğim bir süreçte 'Çakallarla Dans 6' geldi. İzleyicisinin çok fazla olduğu Türk halkının çok sahiplendiği işlerden bir tanesi. Canlandıracağım karakter de benim için ters köşeydi. Çok gülerek eğlenerek çektik" dedi.

AKYAKA’YA GELEN RUS TURİSTLERLE AKSAN ÇALIŞTI

Aksan konusunda biraz zorlandığını söyleyen Mine Kılıç, rolüne nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı:

Bugüne kadar oynadığım tiplerin dışında bir aksan çalışmam gerekiyordu. Bilmediğim bir milletin dil ve kültür çalışmasını yapmak zorunda olduğum bir teklifti. Biraz kendimi zorlamak istedim ancak çok vaktim de yoktu. Elimden ne geliyorsa yaptım. Giritli bir ailenin çocuğu olduğum, biraz aksanlı konuşan ebeveynlere sahip olduğumdan benim için biraz avantaj oldu. Rus arkadaşım da yoktu. Etrafımda ne kadar değerlendirebileceğim insan varsa konuştum. Muğla’da Akyaka da gelen tatilcilerle arkadaş oldum ve yardım istedim. Diyaloglarımı yolladım. Türkçe bilen Rus arkadaşlardı. Onlara dinlettim. Onların gönderdikleri ses kayıtlarından aksan çalıştım. Filmde karakterlerden biri de Aleksandra… Gerçek bir Rus. Ekip ve Aleksandra çok yardımcı oldu.

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