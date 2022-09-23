Sosyal medya hesabında 3.8 milyon takipçisi olan Mine Tugay, paylaştığı her gönderi ile gündem oluyor. 44 yaşında olan ünlü oyuncunun fotoğrafları kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Tugay ise hesabını oldukça aktif kullanıyor ve sevenlerine sık sık paylaşım yapıyor.