Minibüs yol tabelasına çarptı: Evli çiftten acı haber
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde minibüsün yön levhasına çarpması sonucu yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 26.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:30
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Derya Kayıhan (34) idaresindeki minibüs, Eskişehir-Ankara kara yolunun Mahmudiye geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasına çarptı.
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Kazada sürücüyle yanındaki eşi Halil Kayıhan (39) yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.