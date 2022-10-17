Minik Barış'ın kahreden sonu!

Bursa'da, teyzesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki Barış C., yangında hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış C.'yi, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Bir süre sonra evden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, koltukta yatan Barış C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
TEYZENİN İFADESİNE BAŞVURULACAK
Barış C.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.'nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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