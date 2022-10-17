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Haberler Gündem 3. Sayfa Teyzesi evde yalnız bırakmıştı... Minik Barış'ın kahreden sonu! - En son haberler
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Teyzesinin evde yalnız bıraktığı minik Barış'ın kahreden sonu!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında, Barış C. hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yangının söndürmesinin ardından cansız bedeniyle karşılaştıkları Barış'ın, annesinin İstanbul'da olduğu ve yanında kaldığı teyzesinin evde yalnız bırakıldığı ortaya çıktı

Teyzesi evde yalnız bırakmıştı... Minik Barış'ın kahreden sonu! - En son haberler
Minik Barış'ın kahreden sonu!
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DHA

Bursa'da, teyzesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki Barış C., yangında hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış C.'yi, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Bir süre sonra evden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, koltukta yatan Barış C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TEYZENİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Barış C.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.'nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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