Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Minik çocuk kendini ramazan davulunun ritmine kaptırdı

AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte fırına giden çocuk, kendini Ramazan davulunun ritmine kaptırdı

Siverek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahur vakti annesiyle birlikte ekmek almak için fırına giden minik çocuk, sahur vakti çalınan davulun ritmine kendini kaptırarak davulun ritmiyle oynamaya başladı.

Bir eliyle davulu tutan minik çocuk kalabalığın şaşkın gözleri ününde oynamaya başladı. Çocuğu görenler o anı cep telefonlarıyla kaydetti.

ANNESİ EVE GÖTÜRMEK İSTEYİNCE

Görüntülerde tek başına halay çeken çocuğu annesi eve götürmekte bir türlü ikna edemiyor, çocuğu kucağına alıp eve götürmek isteyen anne, çocuk ağlayarak tepki gösteriyor ve yine davulun ritmine uyarak oynamaya devam ediyor.

Bir türlü oynamaktan vazgeçmeyen çocuğu ağlamasına rağmen annesi kucağına alarak uzaklaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
GÜNDEMYoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
SON DAKİKA! Erzurum'da deprem oldu! Son depremler
GÜNDEMErzurum'da korkutan deprem!
Üsküdar'da bir yolcu teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı
GÜNDEMÜsküdar'da yolcu teknesinde yangın!
Asude Defne Özkan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyada Asude Defne Özkan belirsizliği!
GÜNDEMAsude Defne Özkan kimdir?
Adıyaman'da evde patlama: 1 yaralı
GÜNDEMKomşular patlama sesiyle irkildi!
AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili bazı paylaşımlara soruşturma açıldı
GÜNDEMBaşsavcılık soruşturma açtı
İftar vakti 2019! 11 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta?
Oyna Kazan ipucu 11 Mayıs: Van'da bulunan ada ve kilisenin adı nedir? 19:00 Oyna Kazan editör kıyağı
GÜNDEMOyna Kazan ipucu sorusu cevabı 11 Mayıs
Aydınlatma lambalarını kırıyordu
GÜNDEMAydınlatma lambalarını kıran kişi yakalandı
Ev basıp eski sevgilisi ve arkadaşlarını döven üniversiteli tutuklandı
GÜNDEM3 kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X