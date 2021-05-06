Minik Miray'ın kahreden ölümü! 0:00 / 0:00

AA

İlçede, evlerinin penceresinden düşen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Miray Uykutalp, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'da yer alan habere göre küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aysu-Kabil Uykutalp çiftinin kızları Miray, odada yalnız olduğu sırada pencereden, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düşmüştü.

Diğer odada boya yapan anne-baba, komşularının çığlığı üzerine durumu fark etmiş, önce yakındaki özel hastaneye kaldırılan küçük kız daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmişti.