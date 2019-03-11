Adana'da 10 yıl önce akraba evliliği yapan Basri-Gurbet Demircan (32) çiftinin bir yıl sonra Ahmet Can (9) ismini verdikleri bir erkek çocukları oldu. Sık sık rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürdüklerinde minik Ahmet'te anemi rahatsızlığı olduğu tespit edildi. Doktorlar hastalığın akraba evliliğinden kaynaklandığını ve ağır anemi hastalığı olduğunu bildirerek kurtuluşun ilik nakli olduğunu söyledi.

KIZ ÇOCUĞU DA HASTA DOĞDU

Bunun üzerine aile ilk çocuktan 2 yıl sonra Nurcan (7) ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak kız çocuğu da anemi hastası olduğu için ilik nakli yapılamadı. Bu kez aile iki çocuğun hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre; doktorlar çocukların kurtuluşu için ilik naklinin şart olduğunu ilaçlı tedavinin bir yere kadar olduğunu söyledi. Aile ilik nakli için sıraya girdi ancak bir türlü nakil yapılamadı. Bu nedenle aile, ilik nakli yapılması için üçüncü çocuğu yapmaya karar verdi.

AİLE NURCAN'IN, HASTALIĞINDAN KURTULDUĞUNA SEVİNİRKEN...

Çiftin Umutcan (4) ismini verdikleri bir erkek çocukları daha oldu. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlıklı olduğu belirlenerek önce durumu daha ağır olan Nurcan'a ilik nakli yapıldı. Aile, Nurcan'ın hastalığından kurtulduğuna sevinirken, kontrole gittiklerinde bu kez de moyamoya ismi verilen ve Türkiye'de sadece 15 kişi de görülen bir hastalığa yakalandığını öğrendi.

Bu hastalık nedeniyle gün be gün eriyen Nurcan'ın gözleri de görmez oldu. Anne ne yapacağını şaşırmışken, diğer anemi hastası çocuğuna da en küçük oğlundan ilik nakli yapmak için hazırlık yapıyor.

NURCAN'IN GÖZLERİ ARTIK GÖRMÜYOR

Anne Gurbet Demircan, üçüncü çocuğun sağlıklı olması durumunda diğer çocuklarına umut olacağının söylendiğini belirterek, "Öyle de oldu zaten kızımın umudu oldu. İlik nakli yaptılar. İnşallah oğluma da umut olacak. Ancak kızımda bu kez de moyamoya rahatsızlığı çıktı. Bu nedenle damarlar tıkandığı için kızımın artık gözleri de görmüyor. Kızım için en ufak bir umut vermiyorlar bize. Bu hastalık Türkiye’de 15 kişide varmış ve bunlardan 1’ide benim kızım, tedavisi de yokmuş burada. Bir anne için gerçekten çok zor günler yaşadım. Ben onlara bakıyorum ve her gün ölüyorum benim ne çektiğimi Allah bilir. Bazı günler yatmıyorum sabaha kadar baslarında duruyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Eşinin çalışamadığını belirten Demircan, "Bir oğlumu tedaviye ayrı götürüyorum diğer kızımı ayrı nasıl çalışsın ki. Sürekli ağır ilaçlar kullanıyorlar halsiz ve bitkin oluyorlar. Kemoterapi zaten yapıldı saçları döküldü. Akşama kadar 12 tane ilaç içiyor ve kullanmak istemiyor zorla veriyorum. Biran önce çocuklarımın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.