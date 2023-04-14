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Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı

Müzisyen Rick Dufay ile oyuncu ve dansçı Maureen Kelly'nin kızı Minka Kelly, annesiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. "Keşke annem beni doğurmasaydı" diyen Minka Kelly, annesinin ilgisizliği yüzünden bir dönem sevgilisinin ailesiyle yaşamak zorunda kaldığını ve çocuk denecek yaşta hamile kalıp bebeğini aldırdığını açıkladı

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  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    'Aerosmith' grubunun gitaristi olarak tanınan Rick Dufay ile 1980'li yıllarda ses getiren bazı filmlerde rol alan ve gece kulüplerinde dansçılık da yapan Maureen Kelly'nin kızı oyuncu Minka Kelly, hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

    Minka Kelly'nin söylediklerine göre; gösteri dünyasına mensup bir çiftin çocuğu olarak refah ve huzur içinde geçmemiş. Hatta tam tersine, annesinin ilgisizliği yüzünden sevgilisinin ailesiyle yaşamaya başlamış, çocuk denecek yaşta hamile kalıp bebeğini aldırmış.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    Minka Kelly, şoke edici, duygusal ve fiziksel tacizlerle dolu ilk gençlik yıllarının ayrıntılarını 'Tell Me Everything' (Bana Her Şeyi Anlat) adlı otobiyografisinde gözler önüne serdi.

    Anlattığına göre Minka Kelly'yi bir dönem babası Rick Dufay, bekâr bir ebeveyn olarak büyüttü. Çünkü Kelly'nin annesi, eğlenmekle fazla meşgul olduğundan ailesiyle ilgilenecek zamanı kalmıyordu.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    LİSE YILLARINDA SEVGİLİSİNİN EVİNE SIĞINDI

    Minka Kelly, babasını suçlamadan kitabında bu konuya açıklık getirdi. 42 yaşındaki oyuncu, babasının onlara bir aile ortamı verebilmek için elinden geleni yaptığını satırlarına ekledi. Ama görünüşe göre bütün bunlar Minka Kelly'nin lise yıllarında evini terk etmesini engellemedi.

    Minka Kelly, daha 17 yaşındayken o dönemdeki erkek arkadaşının evine taşındı. Orada, sevgilisinin ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. İşte o dönemde de hamile kaldı ve bebeğini aldırdı. Ama sevgilisinin evinde çektiği çile bununla sınırlı kalmadı. Hatta daha kötüsünü de yaşadı ve sevgilisinin tacizleriyle mücadele etmesi gerekti.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    YILLAR SONRA ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ SATMAYA ÇALIŞTI

    Minka Kelly'nin anlattığına göre sevgilisi, ikisinin birlikte özel görüntülerini çekmek için onu zorladı. Sonunda bunu yaptı da. Hatta aradan yıllar geçtikten ve Kelly, gösteri dünyasında adını duyurduktan sonra eski sevgilisi o görüntüleri basına satmaya çalıştı. Minka Kelly, kitabında nasıl çekildiğini artık hatırlamadığı o görüntülerin ortaya yayılmaması için eski sevgilisine 50 bin dolar ödemek zorunda kaldığını da yazdı.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    O DÖVMEDEN HEP UTANDI

    Minka Kelly'nin ilk gençlik yıllarına dönersek... Bir aile ortamı bulmak için sığındığı sevgilisinin ona yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eski sevgili, ona hayatı boyunca silip atamayacağı bir iz bıraktı, bir dövme... Onun evinde kaldığı yıllarda sevgilisi, Minka Kelly'nin bedeninde kendisine dair bir iz bırakmak yani bir dövme yaptırmak istedi. Evden atılıp sokakta kalmaktan korkan Kelly de bunu kabul etti. Sonunda kasığına bir dudak izi dövmesi yaptırdı. Oyuncu, kitabında anlattığına göre de hayatının geri kalanında sevgili olduğu kişilere bu konuda yalan söylemek zorunda kaldı.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    "ANNEMİN BENİ GETİRDİĞİ BU DÜNYAYA BEN BİR BEBEK DOĞURMAM"

    Minka Kelly'nin genç yaşta hamile kaldığı sürece dönersek... Annesi Maureen Dumont Kelly tam da o sıralarda geri döndü. Kızının bir bebeği olacağını öğrenince de Minka'ya bu bebeği dünyaya getirmesini ve birlikte büyütmeyi önerdi. Fakat Kelly, bunu çok da düşünmeden reddetti. Bunun nedenlerini de kitabında şöyle anlattı: Hangi parayla? Hangi evde? Hangi sigortayla? Annemin beni getirdiği bu dünyaya yeni bir bebek getirmeyi hayal bile edemiyordum.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    Minka Kelly, kitabında bebeğini dünyaya getirip annesiyle birlikte büyütmenin bu aile travmasını sürdürmek olacağını düşünüp hamileleğini sonlandırdığını anlattı. Eğer bebeğini aldırmasaydı, kendi çektiği bütün bu acıların gelecek kuşaklarda da süreceğine inandığını belirtti.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    ANNESİNİN SEVGİLİSİNDEN DAYAK YEDİ

    Minka Kelly için hayatının bundan sonrasında annesi ve onun sevgilisiyle geçirdiği başka bir dönem başladı. Tabii ki kısa süreli. Annesi Maureen Kelly ve onun sevgilisi David ile birlikte New Mexico'ya taşındılar. Fakat annesi sevgilisine zararlı madde temin ederken yakalanınca bir süre cezaevinde yattı. Minka Kelly, o süreçte de annesinin sevgilisinden şiddet gördü. Kitabında anlattığına göre bir keresinde ondan izinsiz arabasını aldığı için David, Minka'yı hem yumrukla hem de kabloyla dövdü.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    MAAŞ YERİNE GÖĞÜS ESTETİĞİ ÖNERDİ

    Bütün bunların ardından Minka Kelly, Los Angeles'a babasının yanına döndü. Orada bir estetik cerrahın kliniğinde çalışmaya başladı. Ama bu serüveni kısa sürdü. Çünkü cerrah ona para ödemek yerine bedava göğüs düzeltme operasyonu yapmayı önermişti. Kelly, bir yandan modellik yaparken diğer yandan da oyunculuk dersleri almaya başladı. Bu çabaları sonunda ona 2006'da 'Friday Night Lights' (Cuma Gecesi Işıkları) adlı yapımın kapılarını açtı.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ ANLATTI

    Minka Kelly, kitabında annesinin 2008'de ölümünü de anlattı. Annesinin aslında genç sayılacak bir yaşta, yıllar boyunca kendisine dikkat etmemesi nedeniyle hayata veda ettiğini söyledi. Minka Kelly, son nefesine kadar da onun yanında olduğunu ekledi.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    "HAMİLE OLDUĞUNU ANLAYINCA HEMEN BEBEĞİ ALDIRMALIYDI"

    Minka Kelly'nin kitabında annesiyle ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme de yer alıyor. Annesi Maureen'in kendisine hamile kaldığını anladığı zaman hemen bebeğini aldırması gerektiğini savundu. Sonra da şunu ekleri: Anne olmaya hazır gibi görünmüyordu.
  • Minka Kelly, yıllarca çektiği acıyı anlattı: Keşke annem beni doğurmasaydı - Magazin haberleri

    ANNE VE BABASININ TEK ÇOCUĞU

    Minka Dumont Kelly, 24 Haziran 1980'de oyuncu ve dansçı Maureen Dumont Kelly ile bir dönem Aerosmith grubunda gitarist olan Rick Dufay'ın tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslında cerrahi teknikerlik eğitimi alan Minka Kelly, oyunculuğa hobi olarak başlamıştı. 'Friday Night Light' adlı dizide üç sezon boyunca 'Lyla Garrity' karakterini canlandırdı. Oradaki rolüne hazırlanırken bir lisede amigo kızlarla birlikte çalıştı. O dizide oyunculuğuyla övgüler aldı. Ardından Jamie Foxx ile birlikte 'The Kingdom' filminde birlikte kamera karşısına geçti. Onu yine önemli bir rol üstlendiği 'Body Politic' dizisi izledi.

    Minka Kelly, istikrarlı bir özel hayat sürdüremedi. Alex Galvin, Chris Evahs, John Mayer, Derek Jetter gibi ünlülerle aşk yaşadı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon

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