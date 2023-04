Minka Kelly, şoke edici, duygusal ve fiziksel tacizlerle dolu ilk gençlik yıllarının ayrıntılarını 'Tell Me Everything' (Bana Her Şeyi Anlat) adlı otobiyografisinde gözler önüne serdi.

Anlattığına göre Minka Kelly'yi bir dönem babası Rick Dufay, bekâr bir ebeveyn olarak büyüttü. Çünkü Kelly'nin annesi, eğlenmekle fazla meşgul olduğundan ailesiyle ilgilenecek zamanı kalmıyordu.