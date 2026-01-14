MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

- Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

- Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

- Miraç, insanlığa bir kez daha sevgi, merhamet ve adaletle dolu bir yol göstermiştir. Bu mübarek gecede, birbirimize olan sevgimizi artıralım, iyilikler yapalım ve dualarımızla Rabbimize yaklaşalım.

- Miraç Kandili, kalplerin nurlandığı, duaların kabul edildiği bir gecedir. Rabbimizden af ve mağfiret dilemek için en uygun zamanlardan biridir. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle, hayırlı kandiller.