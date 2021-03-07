Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Miraç gecesi dualar ve ibadetler ile eda edilecek. 2021 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte? Miraç Hadisesi nedir? İşte 2021 diyanet takvimi...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Dini Günler Takvimi'e göre Miraç Kandili, 10 Mart 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.
MİRAÇ HADİSESİ NEDİR?
Rivayete göre Hz Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.
Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.
Anlatılana göre Hz Muhammed Mekke'ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir. İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta; Hz Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraçtan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Musa peygamberin bunun insanlara ağır geleceği şeklinde ikazları üzerine Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletme dileği üzerine beş vakte indirilmiştir.
Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1442
14
OCAK-2021
PERŞEMBE
........
1
RECEB
1442
13
ŞUBAT-2021
CUMARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1442
14
MART-2021
PAZAR
...........
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1442
11
HAZİRAN-2021
CUMA
........
1
ZİLHİCCE
1442
11
TEMMUZ-2021
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1442
19
TEMMUZ-2021
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1442
20
TEMMUZ-2021
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1442
21
TEMMUZ-2021
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1442
22
TEMMUZ-2021
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1442
23
TEMMUZ-2021
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1443
9
AĞUSTOS-2021
PAZARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1443
18
AĞUSTOS-2021
ÇARŞAMBA
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1443
08
EYLÜL-2021
ÇARŞAMBA
........
1
R.EVVEL
1443
07
EKİM-2021
PERŞEMBE
........
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ
1
R.AHİR
1443
06
KASIM-2021
CUMARTESİ
........
1
C.EVVEL
1443
05
ARALIK-2021
PAZAR
........
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