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        Haberler Bilgi Gündem Miraç Kandili ne zaman? 2025 Dini günler takvimi ile Miraç Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

        Miraç Kandili ne zaman? 2025 Dini günler takvimi ile Miraç Kandili hangi gün?

        2025 yılının ikinci kandil gecesi olarak idrak edilen Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Dini Günler Takvimini açıklamasıyla merak edilen Miraç Kandili tarihi de belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2025 Dini günler takvimi ile Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:01
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        Geçtiğimiz günlerde üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili'nin gerçekleşmesiyle Hazreti Muhammed'in Allah katına yükseldiği gece olarak anılan Miraç Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Hicri takvime göre belirlenen kandil tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde duyuruldu. Peki, Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte, detaylar...

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        2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.

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        MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

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        MİRAÇ NE DEMEK?

        "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

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