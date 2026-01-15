Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 2026 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

        2026 Miraç Kandili tarihi: Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi?

        Üç aylar, Recep ayının gelişiyle 21 Aralık Pazar günü başladı. Bu kapsamda Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Miraç Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak ifade edilir. Peki, "Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi?" İşte 2026 Miraç Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:38
        1

        Miraç, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü olayı ifade etmektedir. Bu mübarek gece öncesinde, Miraç Kandili tarihi araştırılmaya başladı. Peki, "Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi? 2026 Miraç Kandili ayın kaçında idrak edilecek?" İşte detaylar...

        2

        2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ?

        Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

        3

        MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

        4

        MİRAÇ NE DEMEK?

        "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

