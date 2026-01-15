2026 Miraç Kandili tarihi: Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi?
Üç aylar, Recep ayının gelişiyle 21 Aralık Pazar günü başladı. Bu kapsamda Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Miraç Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak ifade edilir. Peki, "Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi?" İşte 2026 Miraç Kandili tarihi...
Miraç, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü olayı ifade etmektedir. Bu mübarek gece öncesinde, Miraç Kandili tarihi araştırılmaya başladı. Peki, "Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi? 2026 Miraç Kandili ayın kaçında idrak edilecek?" İşte detaylar...
2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN KANDİL Mİ?
Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.