Miraç Kandiline özel TV programları: Bu akşam hangi kanalda kandil programı var?
15 Ocak 2026 Perşembe bugün Miraç Kandili olarak idrak ediliyor. Bu nedenle gece saatlerinde beş kanalın yayın akışında kandile özel programlara yer verildiği görülüyor. İşte, 15 Ocak 2026 Perşembe Miraç Kandiline özel programlar
Giriş: 15.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:53
1
TRT 1
19.45 - 01.00 Miraç Gecesi - Miraç Gecesi Özel programı, Malatya Kernek Karagözlüler Camii'nden canlı yayınla ekrana geliyor.
2
ATV
22.50 - 00.00 - Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
3
KANAL 7
19.40 - 21.30 Miraç Kandili Özel Programı