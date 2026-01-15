Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Miraç Kandiline özel TV programları 15 Ocak 2026 Perşembe: Bu akşam hangi kanalda kandil programı var TRT1, ATV, Kanal d, Now TV, Star

        Miraç Kandiline özel TV programları: Bu akşam hangi kanalda kandil programı var?

        15 Ocak 2026 Perşembe bugün Miraç Kandili olarak idrak ediliyor. Bu nedenle gece saatlerinde beş kanalın yayın akışında kandile özel programlara yer verildiği görülüyor. İşte, 15 Ocak 2026 Perşembe Miraç Kandiline özel programlar

        Giriş: 15.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:53
        1

        TRT 1

        19.45 - 01.00 Miraç Gecesi - Miraç Gecesi Özel programı, Malatya Kernek Karagözlüler Camii'nden canlı yayınla ekrana geliyor.

        2

        ATV

        22.50 - 00.00 - Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

        3

        KANAL 7

        19.40 - 21.30 Miraç Kandili Özel Programı

        4

        KANAL D

        20.00 - 21.30 Miraç Kandili Özel

        5

        NOW TV

        02.45 - 03.30 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
