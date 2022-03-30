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Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Miray Daner'in hayatı ve kariyeri!

TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta" bu akşam seyirci ile buluşacak. Dizide Irmak karakterine hayat veren Miray Daner ise gün içinde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Miray Daner kimdir, kaç yaşında? İşte Miray Daner hakkında merak edilenler...

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    Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Miray Daner'in hayatı ve kariyeri!

    Miray Daner son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alıyor. TRT1'de bugün ekrana gelecek olan "Kara Tahta" dizisinde başrol oynayan Miray Daner'in hayatı merak ediliyor. İşte Miray Daner'in hayatından detaylar...
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    Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Miray Daner'in hayatı ve kariyeri!

    MİRAY DANER KİMDİR?

    Miray Naz Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

    1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcu olan Miray Daner ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.
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    Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Miray Daner'in hayatı ve kariyeri!

    MİRAY DANER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

    2022 – Kara Tahta - Irmak (TV Dizisi)

    2022 - Kuş Uçuşu - Aslı (internet)

    2020 – Saygı - Helen (internet)

    2019 – Hakan: Muhafız - Kahin (internet)

    2018- Bir Litre Gözyaşı- Cihan (TV Dizisi)

    2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)

    2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)

    2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)
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    Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Miray Daner'in hayatı ve kariyeri!

    2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)

    2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)

    2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)

    2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)

    2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)

    2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)

    2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)

    2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)

    2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)

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