        Haberler Magazin Miray Daner yıl özetini takipçileriyle paylaştı - Magazin haberleri

        Miray Daner yıl özetini takipçileriyle paylaştı

        Oyuncu Miray Daner, yıl boyunca tatil ve günlük yaşamından fotoğraflarla paylaştığı gönderisiyle 2025 yılına veda etti; "Yeni yıl hepimiz için tüm güzellikleriyle gelsin"

        Giriş: 31.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:02
        Yıl özetini takipçileriyle paylaştı
        Yeni yılın gelmesine çok az bir süre kala ünlü isimler, 2025 yılına dair özet paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Ünlü oyuncu Miray Daner de bu paylaşımlarla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

        Miyar Daner, 2.6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yıl boyunca çıktığı tatillerden ve günlük yaşamından kesitler yayımladı.

        Miray Daner, paylaşımlarına ise "Hoşça kal 2025. Yeni yıl hepimiz için tüm güzellikleriyle gelsin." notunu düştü.

