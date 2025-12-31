Miray Daner yıl özetini takipçileriyle paylaştı

'Öldüren diş çekimi' davasında sanıklara 'indirimli' cezaya tepki: Oğlumun mezarına nasıl gideceğim

BURSA'da özel bir klinikte sedasyon altında yapılan diş çekimi ve dolgu işlemi sonrası fenalaşan Deniz Sönmez'in (5) hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada, diş hekimi Aleyna G. ile anestezi uzmanı Levent O.'ya verilen indirimli hapis cezasına, Sönmez ailesi tepki gösterdi. Baba Aydın Sönmez, "2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Suçlular, 'Bilinçli taksirle öldürme'den 4'er yıl ceza aldılar. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım?" dedi. (DHA)