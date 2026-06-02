        Mirra Andreeva ve Marta Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finale kaldı

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk yarı finale yükseldi.

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Andreeva ve Kostyuk, yarı finale kaldı!

        Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk, Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

        Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci kez yarı finale kalma başarısı gösterdi.

        Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.

