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Mısır Apartmanı Hatıra Evi İstiklâl Marşı'nın kabülünün 100'üncü yılında açıldı

İstiklâl Marşımızın Kabulünün 100. yılı dolayısıyla Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı Mısır Apartmanı Hatıra Evi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla açıldı

Mısır Apartmanı Hatıra Evi İstiklâl Marşı'nın kabülünün 100'üncü yılında açıldı
HABERTURK.COM

İstiklâl Caddesi'nde bulunan Mısır Apartmanı Hatıra Evi'nin açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Alb. Tayfun Paşaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Müdürleri, sanatçılar ve davetliler katıldı

İstiklâl Marşı ve saygı duruşu ile başlayan ve Mehter Takımı'nın marş dinletisi ile devam eden törende; Mehmet Nuri Ersoy, Ali Yerlikaya ve Haydar Ali Yıldız katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.

Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında; "Türk milletinin karakter aynası olarak yaşamış bu büyük insanın hatırası burada canlı tutulacak ve nesilden nesle aktarılmaya devam edilecek'' ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, "Burası aynı zamanda İstiklâl Şairimizin şahsında bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyetimizin kurtuluş döneminin de ruhunu taşıyan bir mekân olmuştur. Mehmet Akif Ersoy; yaşamı, kişiliği, eserleri ve üstlendiği görevlerde sergilediği çalışma ahlakıyla milli tarihimizin en değerli ve vazgeçilmez şahsiyetlerinden biri olmuştur. Onun milletini ne kadar iyi tanıdığı, ruh halini, duygu ve değer dünyasının ne denli iyi tetkik ettiği İstiklâl Marşı'ndaki kelimelerden dizelere inkâr edilemez bir şekilde görülmektedir" diye konuştu. Hatıra Evi'nin şairin mirasına hakkıyla hizmet etmesini temenni eden Mehmet Nuri Ersoy, emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un evinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ali Yerlikaya; "Bu sabah Edirnekapı Şehitliğindeydik. Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında, hem milli şairimiz, hem de aziz şehitlerimiz için dua ettik. Her birinin mekânları cennet, dereceleri âli olsun. Kalemi, yüreği gibi güçlü, kalbi, ömrü boyunca bu millet için atan, vatan ve hürriyet sevdalısı, şair, düşünür ve istiklâl marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, 11 yıl Mısır'da kaldıktan sonra doğup büyüdüğü İstanbul'una 16 Haziran 1936'da döndü. Ama yorgundu, çok hastaydı. Ne mutlu ki bana sevgili peygamberimin yaşında öleceğim.' diyecek kadar vakurdu ve ömrünün son 6 ayını geçirdiği Mısır Apartmanı'nın 13 numaralı dairesinde, 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etti. Bir kez daha kendisini minnetle ve özlemle yâd ediyorum. Rabbim ondan razı olsun" dedi.

Ali Yerlikaya, "Akif; feryadı olan safahatıyla, Çanakkale Şehitlerine adadığı şaheseriyle ve nakış gibi işlediği şiirleriyle daima milletimizin kalbinde yaşadı yaşamaya da devam ediyor. Millet olarak Akif'e olan borcumuz ödeyemeyiz. Ama hizmete açılan hatıra evi, vatan şairimizin aziz hatırasına gösterilen hürmetin bir timsali olacaktır. Bu nedenle Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nin restorasyonu ve hizmete açılmasında gösterdikleri gayretlerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuza bu müstesna hatıra evinin kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya, "Dünyada eşi ve benzeri olmayan, İstiklâl Marşı gibi bir emaneti bizlere bırakan, son 100 yılda bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair olan Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle anıyor, adının yaşatılacağı Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nin, nice güçlü 'ses'lere ilham olmasını diliyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Mehmet Nuri Ersoy, Ali Yerlikaya ve protokol üyelerini kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi.  Tören, Mısır Apartmanı Hatıra Evi bölümlerinin gezilmesi ile tamamlandı.

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