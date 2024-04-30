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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır basını: Hamas heyeti, ateşkes teklifine yazılı yanıt verecek

        Mısır basını: Hamas heyeti, ateşkes teklifine yazılı yanıt verecek

        Mısır basını, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 04:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 04:58
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        Hamas heyeti, ateşkes teklifine yazılı yanıt verecek
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        Mısır'dan yayın yapan Al Qahera News televizyon kanalının haberine göre, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın ateşkes anlaşması önerisine yazılı yanıtla tekrar geri döneceğini belirten kaynaklar, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

        Mısır ve Hamas ateşkes teklifinin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, teklifin Tel Aviv'in tahminlerine göre 134 İsrailli esirin 3 aşamada serbest bırakılmasını içerdiği, ilk aşamada 33 esirin, geri kalanların da 10 hafta arayla iki aşamada serbest bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi.

        AA'nın aktardığı haberde, Hamas'ın, elindeki her İsrail askerine karşılık 50 esirin serbest bırakılmasını, her sivile karşılık da 30 esirin serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.

        Gazetenin haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine karadan girmeye yönelik tüm hazırlıkları durdurmayı ve bir yıl süreyle tam ateşkes sağlamayı, bu süre zarfında Filistin devletini kurma yönündeki çalışmaların uygulamaya konacağını taahhüt ediyor.

        Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dün Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu söylemişti.

        Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

        Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı bulunuyor. 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

        Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

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        #israil
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