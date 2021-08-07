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Mısır Cumhurbaşkanı, Irak Savunma Bakanı'nı kabul etti 0:00 / 0:00

AA

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin başkent Kahire'de Iraklı bakanı kabul ettiği, görüşmeye Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin de katıldığı belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Iraklı bakanın Sisi'ye, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yazılı mesajını ilettiği aktarıldı.

Mesajda, Mısır'ın Irak'a her alanda destek için sarf ettiği çabalardan övgüyle bahsedildiği anlatıldı.

Son dönemde Irak ile Mısır ilişkilerinde yakınlaşma ve çeşitli alanlarda iş birliği çabaları dikkati çekiyor.