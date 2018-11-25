Mısır'ın El-Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi. Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğu kaydedildi.

2 TABUT VE 2 AHŞAP HEYKEL DE BULUNDU

Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi. AA'da yer alan habere göre Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.

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