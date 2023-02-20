Mısır'ın Vadi el-Cedid kentinde 70 milyon yıllık bir kaplumbağa fosili bulunduğu belirtildi.
Vadi el-Cedid Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kahire Üniversitesi'yle ortak çalışma yapan araştırma ekiplerinin, kentin Karn Cinnah bölgesinde yan boyunlu bir nehir kaplumbağasının fosilini keşfettiği kaydedildi.
Mısır ve Kuzey Afrika'da ilk kez keşfedilen ve kayıt altına alınan bu türün, 70 milyon yıl veya daha uzun bir tarihe sahip olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu kaplumbağa türünün nehirlerde ve tatlı suda yaşadığı ifade edildi.
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