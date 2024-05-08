Mısır'da Kanada-İsrail uyruklu bir işadamı öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bakanlığın Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede daimi olarak ikamet eden Kanadalı bir işadamının, 7 Mayıs'ta İskenderiye'de uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, yasal önlemlerin alındığı ve olayın aydınlatılması için araştırma ekibi oluşturulduğu ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinin İsrailli işadamı Zev Kiper'in, İskenderiye'de öldürülmesi olayını Mısırlı yetkililerle birlikte takip ettiği aktarıldı.