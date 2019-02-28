Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı facianın ardından tren istasyonu görüntülendi. Hızlı bir şekilde ilerleyen trenin platforma çarpması sonucu yangının meydana geldiği belirtiliyor.



MISIR BAŞBAKANI TREN İSTASYONUNU ZİYARET ETTİ

Bölgeyi ziyaret eden Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, sorumluların cezalandırılacağını belirterek, olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü aktardı.

"TREN KAZASININ NEDENİ MAKİNİST KAVGASI"

Mısır Başsavcılığı, başkent Kahire'deki tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, tren kazasıyla ilgili yürütülen inceleme sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcı Sadık, park yerine geçiş için manevra yaptığı sırada lokomotiflerden birinin ters yönden gelen diğeriyle karşı karşıya kaldığını ve birbirlerine temas ettiğini belirtti.

Sadık, bunun üzerine makinistlerden birinin, lokomotifi durdurmadan ters yönden gelen diğer makinisti azarlamak için kokpiti terk ettiğini aktardı. Başsavcı Sadık, makinistsiz kalan lokomotifin yüksek hızla hareket ederek park yerinin sonundaki beton bariyere çarptığını ve ardından yangın çıktığını ifade etti.

Kazaya neden olan makinistin yakalanarak ifadesinin alındığını kaydeden Sadık, ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin yapılamadığını bu nedenle adli tıp uzmanlarından oluşan bir heyetin cesetlerden DNA örnekleri alacağını kaydetti.