Mısır'ın ilk başkenti 'Mit Rahina' açık hava müzesi gibi

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Başarkeoloğu Dr. Mecdi Şakir, yaptığı açıklamada, Mit Rahina kentinin, Mısır'da MÖ 3100'de kurulduğu belirtilen ilk antik başkent Menf'e (Mehfis) ev sahipliği yaptığını söyledi. Bölgenin eski Mısırlıların yaşadıkları ve günlük işlerini yürüttükleri hayata dair bir bölümü temsil ettiğini aktaran Şakir, Sakkara bölgesinin ise Mısırlılar için ölüm, mezar ve ibadet ritüelleriyle ilgili 'ölüm sonrası alana' ait bir bölge olduğunu belirtti.