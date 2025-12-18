Habertürk
        Mısır: İsrail'le doğalgaz anlaşması ticari bir mesele

        Mısır: İsrail'le doğalgaz anlaşması ticari bir mesele

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu. Mısır'dan yapılan açıklamada, "Tamamen ticari bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın herhangi bir siyasi boyutu veya anlamı yoktur." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 23:00 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:00
        Mısır: İsrail'le doğalgaz anlaşması ticari bir mesele
        Mısır, İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşmasının, "siyasi herhangi bir boyutu olmayan tamamen ticari bir anlaşma olduğunu" belirtti.

        Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz anlaşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Ülkesinin Filistin davası konusundaki değişmez tutumuna vurgu yapan Reşvan, iki devletli çözüme bağlı olarak Filistin halkının meşru haklarını desteklediklerini, zorla yerinden edilmeleri ise kesinlikle reddettiklerini yineledi.

        Kahire ile Tel Aviv arasında sağlanan doğal gaz anlaşmasıyla ilgili basın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan yayınlara işaret eden Reşvan, şunları kaydetti:

        "Tartışmaya konu olan anlaşma, tamamen ekonomik ve yatırım değerlendirmelerine dayalı olarak sonuçlandırılan, tamamen ticari bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın herhangi bir siyasi boyutu veya anlamı yoktur."

        Mısır ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın, piyasa kurallarına ve uluslararası yatırım mekanizmalarına tabi ticari bir sözleşmeden ibaret olduğunu belirten Reşvan, bunun gündeme gelen siyasi istismar veya yorumlarla ilgili olmadığını ifade etti.

        Anlaşmanın taraflarının aslında yıllardan beri uluslararası enerji sektöründe çalışan bilinir ticari ortaklar olduğunu kaydeden Reşvan, şu ifadeleri kullandı:

        "ABD şirketi Chevron da söz konusu anlaşmanın taraflarından biri olduğu gibi Mısır'da doğal gaz nakli ve ticaretini yapan özel şirketler de var. Mısır hükümetinin ise bu anlaşmalara doğrudan herhangi bir dahli yok."

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, "ülke tarihinin en büyüğü" olarak nitelendirdiği Mısır ile varılan 35 milyar dolar değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını duyurmuştu.

        İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

        Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

        Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

        Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

        Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        #mısır
