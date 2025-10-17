Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mısır Tanrıları ne zaman çekildi?

        Mısır Tanrıları filmi konusu nedir? Mısır Tanrıları oyuncuları kimler?

        Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi, 17 Ekim Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Matt Sazama , Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Alex Proyas üstlenmektedir. Mısır mitolojisini konu alan film, karanlığın acımazsız tanrısı Set'in, Mısır tahtını devraldıktan sonra imparatorlukta yaşanan kargaşa ve çatışmaları konu alır. Peki, "Mısır Tanrıları filmi konusu nedir? Mısır Tanrıları oyuncuları kimler?" İşte Mısır Tanrıları filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 18:46 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mısır Tanrıları filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites ve Chadwick Boseman Gerard Butler üstlendiği film, 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" Mısır Tanrıları ne zaman çekildi? İşte Mısır Tanrıları filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

        3

        MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Gerard Butler

        Brenton Thwaites

        John Samaha

        Courtney Eaton,

        Nikolaj Coster-Waldau

        Paula Arundell

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!