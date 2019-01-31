Mısırlı gençler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle evlilik ve düğün masraflarının aşırı derecede artması ve gelin adaylarının maddi istekleri nedeniyle, "bırak evde kalsın" adında bir kampanya başlattı.

Sosyal medyada başlatılan ve kısa sürede büyüyen boykot ülkede krize dönüşerek gündem oldu. Konuyla ilgili tartışmalara gençlerin yanı sıra siyasetçiler, medya mensupları, din alimleri ve sanatçılar da katıldı.

Mısır’da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesi "bırak evde kalsın" kampanyası ile ilgili bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44’ü boykotu desteklerken, yüzde 53’ü hayır dedi. Yüzde 3’lük bir grup ise "fikrim yok" diye cevap verdi.

Bir grup milletvekili kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu kampanyanın "genç kızların duygularını inciteceğini" ifade eden vekiller, diğer taraftan evlilik masraflarının bu derece artmasına da karşı olduklarını kaydederek, evliliğin kolaylaştırılmasının altını çizdi.

Milletvekili Sabri Yusuf, facebook hesabından yaptığı açıklamada, evliliğin kader olduğu ve Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğini ifade ederek, evlenme zamanı gelenlerin evleneceğini endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Yusuf pahalılığa karşı koyabilmek için gelin ve damat adaylarının masrafları paylaşması gerektiğini de kaydetti.

Televizyonda gündüz kuşağı sunucusu spiker Rami Rıdvan da tartışmalara katılan isimlerden biriydi. Twitter hesabından genç kızlara seslenen Rıdvan, "Buna üzülmeye gerek yok. Tam aksine gerçek delikanlılarla işe yaramaz geçleri bu şekilde ayırt edebilirsiniz." İfadelerini kullandı.

KIZLARDAN KARŞI KAMPANYA: "ANNENİN KUCAĞINDA KAL"

Öte yandan, genç kızlar karşı atağa geçerek gençlere, "Annenin kucağında kal" başlıklı bir kampanya ile cevap verdi.

Mısırlı ünlü artist Ayten Amer’in başlattığı kampanyaya genç kızlardan binlerce destek mesajı geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Amer, genç kızları "Annenin kucağında kal" hashtagı ile fotoğraflar yayınlamaları ve fotoğrafın altına "Biz istihare namazını zaten size hayır demek için kılıyoruz." cümlesini yazmalarını istedi.

Ayten Amer’in paylaşımına, Ayet Hamdi isimli genç kız, "Çok haklısınız sizi destekliyorum." diye cevap verirken, Esma isimli kullanıcı, "Bu karşıt kampanya onlara çok iyi bir cevap oldu. Sonuna kadar arkandayız." dedi.

YABANCI GELİN TEHDİDİ

Bazı gençler Mısırlı kızlara yabancı gelin tehdidinde bulundu. Yabancı ülkelerde evliliklerin çok daha kolay olduğunu hatırlatan gençler, "Biz de bir Alman veya Rus kızı ile tanışıp Müslüman yapıp onunla evleniriz, kıvırcık saçlılarla uğraşmayız." şekilde cevap verdi.

Ülkenin ünlü davet adamı El-Ezher Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mebruk Atıyye tartışmalara katıldı. Atıyye, kızların evini geçindiremeyecek birisiyle evlenmektense evde kalmalarının daha iyi olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden genç kızlara destek verenler de var. Muhammed Şükri isimli kullanıcı genç kızların kalbinin kırılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kadın kız çocuğu olduğunda babasına Cennet’in kapılarını açar

Kadın eş olduğunda erkeğin dininin diğer yarısını tamamlar

Kadın anne olduğu zaman annenin rızası Allah’ın rızası olur

Kadının kıymetini bilen erkek ona sahip çıkar."

MISIR'DA DAR GELİRLİLERİN ORTALAMA EVLİLİK MASRAFLARI

AA muhabirine konuşan Mısırlı yeni evli İslam el-Masri dar gelirli ailelerin altın takılarının (şebke) en az 10 bin cüneyh (yaklaşık 550 dolar) olduğunu ev eşyaları giderlerinin ortalama 100 bin cüneyh (yaklaşık 4 bin 400 dolar) tuttuğunu ifade etti.

Adet olarak kız tarafının mutfak eşyalarını aldığını ve "muahher" olarak isimlendirilen mehir konusunun da ucunun açık olduğunu ifade eden Masri, dar gelirli ailelerin ortalama 50 bin cüneyh (ortalama 2 bin 700) mehir verdiğini veya vermeyi taahhüt ettiğini söyledi.

15 bin cüneyh (yaklaşık 830 dolar) civarında da düğün aracı, kuaför gibi diğer masrafların olduğu ülkede en ucuz düğün 8 bin doları geçiyor. Orta gelirin üstündeki aileler kızlarının kiralık dairede oturmasını istemiyor. Ancak dar gelirliler bunu sorun etmiyor.