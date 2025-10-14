Miss Turkey 2025'te yeni yaş sınırı belli oldu
Miss Turkey 2025 başvuruları resmen başladı. Bu yıl, yaş sınırı 18 - 30 olarak güncellendi
Türkiye’nin en güzel kadınını seçmek için düzenlenen Miss Turkey 2025 yarışmasının başvuruları resmen başladı. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, yarışmaya katılım için belirlenen yaş sınırının güncellendiği açıklandı.
Paylaşımda; "Daha önceki Miss Turkey yarışmalarında başvurular için 18 - 27 yaş aralığı uygulanmaktaydı. 2025 itibariyle bu aralık 18 - 30 yaş olarak güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto